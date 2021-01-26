Нью-Дели, , 10:24 — REGNUM Популярные китайские мобильные приложения TikTok, Baidu и WeChat навсегда запретили власти Индии. Об этом сообщает 26 января газета Times of India со ссылкой на министерство электроники и информационных технологий.

Всего под запретом оказались 59 приложений. Индийские власти официально уведомили их руководство о полном запрете в своей стране. Такое решение принято на основании индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности страны, безопасности и общественному порядку.

Кроме того, индийской стороне не понравилась реакция китайских компаний на запросы о методах сбора и обработки данных, обеспечении их конфиденциальности и безопасности. Ранее власти Индии получали жалобы о якобы сборе персональной информации пользователей и отправке её на зарубежные серверы.

Летом 2020 года власти Индии временно блокировали 100 китайских приложений.

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