Куала-Лумпур, , 10:16 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии заявили о смягчении ограничений по коронавирусу, поскольку это оказало негативное влияние на экономику, сообщает Antara.

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«Усилия по сдерживанию пандемии будут продолжены с введением в действие приказа об условном контроле за передвижением граждан», — заявили в министерстве.

Политика по контролю за передвижением граждан продлится до 4 февраля 2021 года.

Между тем, по состоянию на 25 января 2021 года в Малайзии за сутки выявили 3048 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 186 849 носителей коронавируса.

Генеральный директор министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла выразил сожаление из-за того, что эпидемия длится уже год, но предпринятые усилия не увенчались успехом.

«Мне грустно, потому что мы год боремся с COVID-19 в нашей стране. Но, несмотря на умственное и физическое истощение, мы все должны продолжать бороться. Каждый должен взять на себя эту ответственность, чтобы спасти нашу общую страну», — заявил Нур Хишам Абдулла.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что один из членов его семьи заразился коронавирусом.

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