Таллин, 26 января 2021, 10:16 — REGNUM Состав нового правительства Эстонии, сформированного праволиберальной Партией реформ и Центристской партией, за которую голосует большинство русскоязычных эстонских избирателей, утвердила президент республики Керсти Кальюлайд. Об этом 26 января сообщает канцелярия эстонского президента.
Также уточняется, что новое правительство было утверждено эстонским президентом в 8:44 утра (9:44 мск).
Позднее 26 января министры нового правительства принесут присягу в парламенте Эстонии.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Эстонии правящая Центристская партия и оппозиционная Партия реформ договорились о формировании нового правительства.