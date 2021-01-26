Париж, , 10:06 — REGNUM Министр культуры Франции Розлин Башло объявила в интервью Le Figaro, что Национальный центр культуры и искусства Жоржа Помпиду в Париже закроется для работ по реставрации с 2023 по 2027 год.

«Перед нами был выбор между двумя решениями. Первое — реставрировать Центр, оставив его открытым для посетителей, второе — его полное закрытие. Я выбрала второе, так как в таком случае ремонт будет проходит быстрее и стоить немного меньше», — пояснила министр.

Работы по реставрации, которые оказались необходимы из-за постепенного разрушения здания, продлятся с 2023 по 2026 год, а сам Центр Помпиду снова откроется в 2027 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января президент Франции Эммануэль Макрон ответил отказом на петицию о перемещении останков французских поэтов Поля Верлена и Артюра Рембо в парижский Пантеон, где покоятся великие деятели науки, культуры и политики Франции.

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