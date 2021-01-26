Киев, 26 января 2021, 10:03 — REGNUM Фракция «Слуга народа» в Верховной раде провела совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила член фракции Ольга Василевская-Смаглюк 25 января в своём Telegram-канале.
По её словам, на совещании обсуждалось два вопроса — исключение из фракции депутата Александра Дубинского, в отношении которого были введены санкции США, а также назначение и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко полноценным министром.
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Политик добавила, что запланированное голосование будет открытым, а также, что лично она выступает против исключения коллеги из фракции.
По словам депутата Верховной рады Александра Качуры, Дубинский отказался самостоятельно выходить из фракции «Слуга народа».
Напомним, ранее США обвинили Дубинского в том, что он якобы вмешивался в американские выборы, и ввели против него персональные санкции. Сам парламентарий считает, что его оговорили представители украинской организации «Центр противодействия коррупции», которую напрямую финансирует правительство США.
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