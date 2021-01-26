Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Процесс импичмента бывшего президента США Дональда Трампа будет проведен относительно быстрым способом, потому что для этого не надо привлекать большое количество свидетелей. Такое мнение 26 января высказал лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), его слова приводит телеканал MSNBC.

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"Суд (над Трампом) будет проведен надлежащим образом, но <…> относительно быстро», — сказал он.

Также Шумер отметил, что, по его мнению, нет необходимости «в привлечении большого числа свидетелей» в данном процессе. При этом он уточнил, что на данный момент окончательное решение о том, нужно ли привлекать для импичмента Трампу свидетелей, пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп открыл офис в штате Флорида для продолжения своей политической деятельности в стране.