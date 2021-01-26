Москва, , 09:46 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») предлагает ужесточить ответственность за незаконное ношение формы сотрудника службы правоохранительных органов.

Анализируя фейки относительно митингов 23 января, комитет обратил внимание на то, что люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста.

Парламентарии предложил усилить ответственность, если ношение формы сопровождается фейковыми заявлениями или действиями.

«Комитет намерен обсудить участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста», — отметил Хинштейн.

Сейчас максимальное наказание за такое незаконное ношение форменной одежды составляет 1,5 тыс. рублей с конфискацией самой формы, отметил парламентарий.

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