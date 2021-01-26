Варшава, , 09:41 — REGNUM Министр иностранных дел Евросоюза Жозепа Боррель 25 января сообщил, что на следующей неделе отправится с официальным визитом в Россию. Глава польской дипломатии Збигнев Рау раскритиковал такое решение. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Глава польского МИД выразил опасения, что визит Борреля в Россию «может быть использован Москвой в пропагандистских целях как демонстрация поддержки Брюсселя и отсутствия международной изоляции».

»Официальные визиты на столь высоком уровне совершать слишком рано. Для этого нужно выполнить как минимум ряд условий, главным из которых должны стать консультации с новым госсекретарем США», — добавил Збигнев Рау, уточнив, что предварительные консультации могли бы «укрепить позиции европейского дипломата в России».

«Кроме того, лучше сначала прилететь в Киев, а потом в Москву. Это тоже было бы правильно, учитывая как развивается ситуация у наших восточных партнеров», — заключил глава польской дипломатии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что политика постоянных и бесконечных санкций в отношении России — это не то, направление, которого хотел бы придерживаться ЕС.