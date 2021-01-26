Нью-Йорк, США, , 09:38 — REGNUM Пандемия коронавируса предоставила новые сферы для неонацистской деятельности, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке.

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«Поскольку люди все больше времени проводят дома и в интернете, сторонники превосходства белых и неонацисты используют платформы социальных сетей для распространения пропаганды, разжигая страх и ненависть», — сказал генсек.

По его словам, эти люди используют тревогу и социальную нестабильность, вызванные коронавирусом, для борьбы с меньшинствами на основе религии, расы, этнической принадлежности и национальности.

«К сожалению, после десятилетий, проведенных в тени, неонацисты и их идеи сейчас набирают силу», — добавил Гутерреш.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств заявил, что РФ и Израиль едины в решимости сохранить правду о событиях Второй мировой войны, противостоять попыткам фальсификации истории, забвению памяти мучеников Холокоста, всех жертв нацизма.

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