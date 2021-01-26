Москва, , 09:47 — REGNUM Создание транспортного коридора на Южном Кавказе обсудят вице-премьеры России, Армении и Азербайджана на встрече в Москве 27 января, сообщает 26 января РБК со ссылкой на источники в российском и армянском правительствах.

Россию будет представлять на переговорах Алексей Оверчук, Армению — Мгер Григорян, а Азербайджан — Шахин Мустафаев, уточнил российский дипломатический источник. О таком переговорном формате стороны договорились 11 января, когда прошла первая после окончания боёв в Нагорном Карабахе личная встреча лидеров России, Азербайджана и Армении.

Переговорщики должны определить, какие дороги нужно восстановить или построить, чтобы обеспечить в регионе транспортное сообщение. Это было одним из условий перемирия.

Возможный проект — строительство железной дороги через Армению, связывающей Азербайджан и его эксклав Нахичевань, а также Армению и Россию. Также предлагается связать Армению с Ираном железной дорогой через Нахичевань. В Азербайджане свой участок железной дороги уже начали строить.