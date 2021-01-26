Тбилиси, , 09:35 — REGNUM Глава минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с послом Соединенных Штатов в Тбилиси Келли Дегнан сообщил об итогах сотрудничества Грузии и США и рассказал о планах военного ведомства на 2021 год. Об этом 25 января сообщает пресс-служба грузинского министерства обороны.

По данным пресс-службы, Гарибашвили сообщил, что основное внимание в текущем году будет уделяться успешному завершению Программы готовности Грузии к обороне (GDRP), развитию разведки и возможностей киберзащиты, а также усилению Сил специальных операций. Кроме того, Грузия продолжит работать над совместимостью вооруженных сил к стандартам НАТО.

«По словам министра обороны, сотрудничество между Грузией и ее главным стратегическим партнером, США, никогда не было таким сильным, как сегодня. Ираклий Гарибашвили подчеркнул важную роль и усилия Келли Дегнан в этом процессе и поблагодарил американского дипломата», — сообщили в грузинском военном ведомстве.

Напомним, о планах вступить в НАТО в Грузии заявили в 2006 году. В декабре 2020 года грузинский парламент принял резолюцию, в которой вступление Грузии в НАТО названо «безальтернативным приоритетом» политики Тбилиси.

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