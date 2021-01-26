Брюссель, , 09:24 — REGNUM Политика постоянных и бесконечных санкций в отношении России — это не то, направление, которого хотел бы придерживаться Европейский союз. Об этом, комментируя итоги заседания Совета министров ЕС, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок

«Евросоюз, да и мы [Словакия], не хотим до бесконечности опираться на политику санкций [против РФ]», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что с таким инструментом, каким являются санкции, необходимо «работать осторожно», пишет ТАСС.

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«Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим [вопросам]», — сказал глава МИД, добавив, что при этом «проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными в развитии сотрудничества между ЕС и РФ.

Он также добавил, что на заседании Совета ЕС был одним из тех, кто высказался в поддержку идеи визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию. Его визит в Москву запланирован на 5 февраля. В ходе визита должны состояться переговоры главы дипломатии ЕС с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудил «нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом». Акцент в беседе был сделан на необходимости «выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес».