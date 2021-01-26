Киев, , 09:26 — REGNUM В январе 2021 года жителей Украину не будут штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль 25 января в эфире телеканала ICTV.

«Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут», — рассказал он.

Премьер-министр добавил, что людям не следует переживать, если им придут большие счета, или в них будут фигурировать какие-то авансовые платежи.

Напомним, ранее во многих регионах Украины прошли акции протеста против высоких тарифов на оплату ЖКХ. Участники акции, проходившей в Киеве, планировали передать платёжки президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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