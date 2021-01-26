Варшава, , 09:20 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время эфира на телеканале Telewizja Republika заявил, что «в отношении ряда ректоров польских университетов возбуждено несколько дисциплинарных дел, потому что они сотрудничали со спецслужбами во времена социалистической Польской народной республики (ПНР)».

Один из зрителей в прямом эфире задал Чарнеку вопрос, как он относится к «декоммунизации в сфере образования, поскольку многие преподаватели начали свою карьеру в коммунистическую эпоху».

Глава польского минобразования ответил, что относится к ней положительно, однако напомнил, что «не стоит её воспринимать радикально и увольнять всех, кто получил образование в ПНР во времена холодной войны». «Под декоммунизацией образования мы понимаем увольнение тех преподавателей, кто сотрудничал с коммунистическими спецслужбами», — отметил Чарнек.

Министр также раскрыл, что «в настоящее время выяснилось, что ряд действующих ректоров в прошлом сотрудничали со Службой безопасности ПНР».

«В отношении данных лиц мы возбудили дисциплинарное расследование. Их могут наказать. Пока не знаем, чем это может закончится и не раскрываем, про кого конкретно идет речь», — заявил Чарнек, добавив, что «с течением времени бывших агентов службы безопасности среди профессорско-преподавательского состава становится всё меньше».