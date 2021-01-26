Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Полицейский Эндрю Джонсон поддержал публикациями в социальной сети протестующих, устроивших беспорядки у здания Конгресса США в Вашингтоне 6 января. За это его уволили, сообщает телекомпания NBC.

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Отмечается, что житель города Киссимми (штат Флорида) пожаловался на Джонсона, который в соцсети Facebook якобы одобрил действия сторонников экс-президента Дональда Трампа, обернувшиеся беспорядками. Из-за жалобы Джонсона 12 января отстранили от службы, а через два дня уволили.

«Его публикации не соответствуют нашим базовым ценностям», — заявила представитель полицейского управления Саманта Скарп.

В соцсети полицейский писал о «революционной войне» и «восстании молчаливого большинства», то есть консервативных слоёв населения, которые предпочитают не выражать публично свои взгляды. Он также был недоволен победой демократа Джозефа Байдена на президентских выборах.