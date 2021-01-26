Габороне, , 09:13 — REGNUM Офисный комплекс администрации президента Ботсваны закрыли на два дня, начиная с понедельника, 26 января, для проведения дезинфекции и тестирования персонала на наличие коронавируса. Об этом сообщает ВВС Africa.

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Президент страны Мокгветси Масиси и первая леди сдали тесты на наличие коронавируса на прошлой неделе, и их результаты оказались отрицательными.

Представитель правительства Эндрю Сесиньи заявил, что тесты были проведены после нескольких положительных случаев в офисе президента.

«Закрытие не повлияет на предоставление услуг населению, так как персонал будет работать из дома», — говорится в заявлении правительства.

Ботсвана находится рядом с ЮАР, где был выявлен новый штамм коронавируса, который, по мнению ученых, является более заразным.

Ранее правительство Ботсваны ввело жесткий карантин, чтобы предотвратить распространение вируса, а позже объявило комендантский час.

Жителям страны настоятельно рекомендуется соблюдать санитарные правила, включая мытье рук и ношение масок для лица.