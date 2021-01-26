Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), комментируя парламентские выборы в Грузии, фактически высказали ту же позицию, которой придерживается правящая партия «Грузинская мечта». Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сделал перед журналистами председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Лидер партии прокомментировал заявления делегатов ПАСЕ, сделанные 25 января. Они призвали депутатов от оппозиционных партий прекратить бойкот парламента. Также в ПАСЕ призвали грузинские власти провести расследования выявленных в ходе парламентских выборов нарушений.

«Еще раз подчеркнуто, что выборы прошли в конкурентной и свободной среде, также был утвержден отчет о мониторинге, в котором представлена рекомендация в связи с Грузией, отражающая точно наш дух, — сказал Кобахидзе. — Мы вновь надеемся, что оппозиция прислушается к столь четкому заявлению Совета Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы».

Кобахидзе в ответ на это предложил создать комиссию по расследованию нарушений с участием представителей оппозиции и международных организаций. Он пообещал, что если будут доказаны приписки правящей партии хотя бы на 1%, то правящая партия объявит новые выборы. Лидеры оппозиционных партий на это предложение не откликнулись.

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