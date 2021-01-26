Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утверждён на должность первого заместителя губернатора Свердловской области. Решение приняли депутаты Законодательного собрания региона.

Кандидатуру бывшего градоначальника представил перед Заксобранием вице-губернатор Василий Чайников. Он подчеркнул, что глава региона Евгений Куйвашев оказал Высокинскому доверия.

Парламентарии почти единогласно поддержали назначение. Лишь три депутата из фракции ЛДПР высказались против утверждения Высокинского.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший первый вице-губернатор Алексей Орлов стал и.о. главы Екатеринбурга.

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