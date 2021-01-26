Киев, , 09:04 — REGNUM Власти Украины построили финансовую «пирамиду» в сфере газоснабжения. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко 25 января в эфире телеканала NewsOne.

«Когда мы добываем собственный украинский газ, его с лихвой хватает на весь наш быт», — рассказала экс-депутат.

Она объяснила, что жители Украины стали меньше потреблять в силу экономии, а также из-за сокращения численности населения.

Бондаренко отметила, что газ украинской добычи, с учётом всех расходов и прибыли компаний, стоит около 3 тыс. гривен за тысячу кубометров. При этом его «смешивают» с дорогим импортным газом, выводят некую среднюю цену и продают населению.

«Наше собственное государство нас грабит через две государственные компании — одна, которая добывает газ, «Укргаздобыча», другая, которая распределяет его по городам и весям, «Нафтогаз», — подчеркнула бывший политик.

Она добавила, что разницу между ценами на импортный и отечественный газ кто-то кладёт себе в карман.

Напомним, ранее лидер молодёжного крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Артём Марчевский заявил, что прямые поставки газа из России могли бы снизить конечную цену для украинского потребителя почти втрое от текущей цены газа.

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