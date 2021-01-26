Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Свыше 60% жителей США дали положительную оценку работе нового американского президента Джо Байдена в первые дни нахождения его у власти. Это следует 26 января из результатов опроса, который был проведен изданием The Hill совместно с компанией HarrisX.

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Уточняется, что опрос был проведен посредством интернета 21−22 января и в нем принял участие 941 респондент, статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.

Согласно этим данным, 63% опрошенных высказались в поддержку общей деятельности Байдена на президентском посту. В то же время, из опрошенных демократов деятельность нового американского президента положительным образом оценили 94% респондентов и 70% из опрошенных республиканцев — негативно.

Кроме того, участникам опроса предлагалось оценить деятельность нового президента США по определенным аспектам. В результате этого выяснилось, что 60% респондентов одобрили международную деятельность Байдена и 69% поддержали его действия в борьбе с коронавирусом.

При этом в сферах экономики, борьбы с терроризмом и создания рабочих мест за деятельность нового лидера США высказался 6% опрошенных и 57% положительно оценили его деятельность в вопросах миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января американский президент Джо Байден заявил, что в США от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 до улучшения ситуации могут умереть более 600 тысяч человек.