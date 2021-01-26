Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM На 74-м году жизни умер депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков. Об этом сообщают журналисты.

Умерший был депутатом Законодательного собрания с 2004 года и бессменным руководителем бюджетного комитета в представительном органе. До этого Терешков руководил администрацией Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Как передаёт «Коммерсант», причиной смерти могло стать последствие коронавируса — возможно, у депутата оторвался тромб.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года скончался вице-спикер свердловского Заксобрания Анатолий Сухов.

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