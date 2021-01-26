Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии утвердили назначение трёх зампредов регионального правительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, кандидатура Всеволода Мухина на должность первого зампреда была поддержана единогласно.

Юрия Зураева, претендующего на кресло зампреда и главы представительства республики при президенте РФ, поддержали 56 депутатов. Трое проголосовали против.

Наибольшее несогласие вызвала кандидатура бывшего главы Тункинского района Ивана Альхеева. За его назначение проголосовали 49 депутатов. Против выступили восемь народных избранников.

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