Пекин, , 08:39 — REGNUM Военные учения в акватории Южно-Китайского моря будут проведены военно-морскими силами (ВМС) Китая в период с 27 по 30 января. Об этом 26 января сообщает Управление по безопасности на море КНР.

Отмечается, что учения пройдут в западном направлении от полуострова Лэйчжоу и из-за этого власти КНР временно вводят запрет на прохождение судов в соответствующем районе.

Также уточняется местоположение и условные границы, где в указанный период не должно быть посторонних судов и военных кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высокотехнологическая промышленность Китая обеспечила быстрый рост в 2020 году.