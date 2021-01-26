Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Разногласия между Россией и США не означают, что двусторонний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) не может быть продлён. Об этом президент США Джозеф Байден заявил 25 января в ходе пресс-конференции.

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"Я нахожу, что мы можем и действовать во взаимных интересах наших стран, как в случае с новым ДСНВ, так и ясно давать понять России, что мы чрезвычайно обеспокоены ее поведением», — сказал новый американский лидер.

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США беспокоит инцидент с российским блогером Алексеем Навальным, предполагаемая хакерская атака через программное обеспечение компании SolarWinds, сообщения о вознаграждениях за убийство американских военных афганскими боевиками, уточнил он.

Так Байден ответил на вопрос, может ли ситуация с Навальным помешать возможному продлению СНВ-3, который истекает в феврале текущего года. Он подчеркнул, что будет касаться проблемных вопросов в диалоге с российской стороной.

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