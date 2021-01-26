* запрещённая в России организация

Тегеран, , 08:31 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирана 26 января принимает делегацию радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Хатибзаде объявил о визите политической делегации талибов (членов организации, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеран во главе с Абдуль Гани Барадаром», — цитирует его пресс-служба министерства.

Визит проходит по приглашению Тегерана. Стороны планируют обменяться мнениями «по проблеме афганского мирного урегулирования и сопутствующим вопросам».

Добавим, контакты официальных лиц Ирана с талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ) продолжаются несмотря на то, что радикальное движение считается террористическим. Предыдущая такая встреча состоялась в Катаре 6 мая 2020 года. В Тегеране полагают, что диалог с террористами позволит быстрее достигнуть мира и стабильности в Афганистане.

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