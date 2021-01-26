Джакарта, , 08:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что последствия изменения климата становятся все более реальными, особенно для таких стран, как Индонезия, сообщает CNN Indonesia.

По его словам, фермеры и рыбаки вынуждены приспосабливаться к изменению климата. Прибрежные и малые островные сообщества также страдают от повышения уровня моря.

Джоко Видодо на саммите по адаптации к изменению климата 2021 года (CAS) заявил, что условия изменения климата становятся более сложными из-за пандемии. В связи с этим глава государства призвал мировых лидеров сделать большие шаги в борьбе с изменением климата путем укрепления глобального партнерства.

Сама Индонезия, по словам Джоко Видодо, создала программу Climate Village, которая охватывает 20 тысяч деревень.

Президент также призвал все страны продолжать «зеленое» развитие, чтобы сделать мир лучше.

Напомним, саммит по адаптации к изменению климата — это мероприятие, направленное на ускорение и усиление глобальных действий по адаптации людей и экономики к воздействиям изменения климата. В 2021 году саммит прошел в онлайн-формате под председательством Нидерландов.