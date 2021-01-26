Киев, 26 января 2021, 08:30 — REGNUM Газоснабжение Украины является «аферой века». К такому выводу пришёл лидер молодёжного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артём Марчевский, выступая 25 января на телеканале NewsOne.
По его подсчётам, в данный момент один кубометр газа для населения стоит 9,8 гривен. Политик напомнил, что в 2019 году лидер ОПЗЖ, депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук договорился о прямых поставках газа из России.
Таким образом, разница с текущими ценами составляет почти три раза, отметил он.
Он добавил, что Украина покупает российский газ, но делает вид, будто получает газ из Словакии.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за время отопительного сезона долги жителей города за услуги ЖКХ выросли на 4 млрд гривен или примерно $142 млн. По словам градоначальника, эта сумма превышает долги прошлых лет и может привести к банкротству коммунальных предприятий.
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