Киев, , 08:30 — REGNUM Газоснабжение Украины является «аферой века». К такому выводу пришёл лидер молодёжного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артём Марчевский, выступая 25 января на телеканале NewsOne.

По его подсчётам, в данный момент один кубометр газа для населения стоит 9,8 гривен. Политик напомнил, что в 2019 году лидер ОПЗЖ, депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук договорился о прямых поставках газа из России.

«Тогда тысяча кубов газа стоила бы 3800 гривен, уже для конечного потребителя», — заявил Марчевский.

Таким образом, разница с текущими ценами составляет почти три раза, отметил он.

«А сейчас что? Сейчас мы всё равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену», — рассказал представитель ОПЗЖ.

Он добавил, что Украина покупает российский газ, но делает вид, будто получает газ из Словакии.

«То есть это афера века, наверное, в нашей стране», — подытожил Марчевский.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за время отопительного сезона долги жителей города за услуги ЖКХ выросли на 4 млрд гривен или примерно $142 млн. По словам градоначальника, эта сумма превышает долги прошлых лет и может привести к банкротству коммунальных предприятий.

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