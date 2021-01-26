Сеул, , 08:24 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела 25 января телефонные переговоры с афганским коллегой Мохаммадом Ханиф Атмаром, с которым обсудила афганский мирный процесс. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора южнокорейский дипломат выразила надежду на то, что с помощью мирных переговоров между правительством Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удастся достичь мира в регионе, а также сохранения прав женщин.

Она также выразила надежду на то, что высокопоставленные лица Афганистана примут участие во встрече по вопросам миротворчества ООН, которая состоится в декабре 2021 года.

В свою очередь, министр иностранных дел Афганистана выразил благодарность правительству Южной Кореи за поддержку мирного процесса, а также выразил надежду на то, что международное сообщество продолжит работать над укреплением демократии, верховенства закона и прав человека в Афганистане.

Представители двух стран также договорились укрепить сотрудничество в таких областях, как политика, экономика, культура.