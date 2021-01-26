Страсбург, Франция, , 08:22 — REGNUM Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступили 25 января с докладами, в которых призвали депутатов от оппозиционных партий Грузии прекратить бойкот парламента и начать работать в нём. Трансляция из зала заседания велась на сайте ПАСЕ.

«Я призываю как правящую партию Грузии, так и оппозиционные партии начать переговоры и обсудить возможности совместной работы в парламенте, поскольку мы видим, что бойкот — это не лучший способ представлять интересы населения», — сказала представитель делегации из Эстонии Мария Юферева-Скуратовски.

Она отметила, что международная наблюдательная миссия в целом оценила выборы, как конкурентные и свободные. Юферева-Скуратовски также призвала создать комиссию, которая занялась бы расследованием нарушений, которые были зафиксированы.

Критически о бойкоте парламента Грузии отозвался представитель делегации из Бельгии Тини Кокс. Он также выступил за то, чтобы представители оппозиции, получившие места в парламенте, начали там работать.

«Партии решили объявить бойкот новому парламенту, что противоречит сути самих выборов, — сказал член бельгийской делегации. — Наши содокладчики уже призвали их занять места в новом парламенте для укрепления демократии в Грузии. На наш взгляд, это разумный совет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы».

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