Токио, , 08:14 — REGNUM Министерство обороны Японии не планирует размещать амфибийные подразделения на базе морской пехоты США Кэмп-Шваб на Окинаве. Об этом со ссылкой на главу военного ведомства Нобуо Киси 26 января сообщает агентство Kyodo.

«Мы не рассматриваем возможность развёртывания путём совместного использования», — приводит агентство слова Киси.

Информация о том, что Япония может разместить свои военные подразделения, являющиеся аналогом американской морской пехоты, на базе США Кэмп-Шваб, была опубликована агентством 25 января. Отмечалось, что штатские сотрудники японского министерства обороны не знали о соглашении, что противоречит принципам гражданского контроля. И хотя план по размещению амфибийных подразделений реализован не был, но в Силах самообороны Японии от него якобы не отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония может разместить военные амфибийные подразделения на базе морской пехоты США Кэмп-Шваб на острове Окинава в соответствии с секретной договорённостью Токио и Вашингтона от 2015 года.

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