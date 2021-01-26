Джакарта, , 08:11 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что нефтяной танкер Freya под иранским флагом был конфискован агентством морской безопасности Индонезии за нарушение международного права, сообщает CNN Indonesia.

Официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что проводятся дополнительные расследования, чтобы получить более полную картину нарушений.

МИД Индонезии сделал заявление после того, как Иран обратился к Индонезии с просьбой объяснить задержание танкера.

Ранее пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что задержание танкера произошло из-за «технических проблем». По его словам, инцидент случился на международном торговом пути.

Напомним, в 2020 году Иран был пойман на незаконной отправке танкера MT Horse с 2,1 млн баррелей газового конденсата в Венесуэлу.

Как сообщало ИА REGNUM, береговая охрана Индонезии захватила два нефтяных танкера в водах у побережья Калимантана.

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