Анкара, , 08:12 — REGNUM Спустя пять лет перерыва Греция и Турция возобновили переговоры. Встреча делегаций двух стран состоялась в Стамбуле 25 января и продлилась три часа. Содержание переговоров не было разглашено.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, греческую делегацию возглавлял карьерный дипломат Павлос Апостолидис, а турецкую — заместитель министра иностранных дел Седат Онал и глава одного из департаментов МИД Турции Чагатай Эрджиес.

Пресс-секретарь правительства Греции Христос Тарантилис в ходе последовавшей затем пресс-конференции заявил, что «Греция вступает в переговоры с добрыми целями и ждет того же от турецкой стороны».

В период с 2002 по 2016 год Греция и Турция, две страны — участницы НАТО, провели 60 раундов переговоров, однако все они оказались безуспешными. Главной темой переговоров является проблема Кипра и демаркация границы на море. Отношения между странами стали еще более напряженными после того, как в ноябре 2020 года Турция приступила к геологоразведке в Средиземном море с целью найти месторождения природного газа.

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