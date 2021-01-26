Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Госдеп Соединённых Штатов выделит до $100 тыс. неправительственным организациям Словении на реализацию проектов, направленных на «укрепление связей» между двумя странами. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как говорится в документе, соответствующая инициатива поможет жителям Словении лучше понять особенности культуры и политики, а также ценности США.

В частности, Вашингтон предлагает потенциальным подрядчикам работу по направлениям, предполагающим в том числе развитие независимых средств массовой информации, укрепление трансатлантического сотрудничества, а также продвижение идей борьбы с коррупцией и верховенства права. Размер одного гранта составляет от $3 тыс. до $5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах Госдепартамента США профинансировать программу по борьбе с дезинформацией, направленной против НАТО, а также «деятельности и ценностей» государств-участников. Грант на программу «Противодействие дезинформации и ложной информации» не должен превышать $25 тыс., при этом реализовать проект нужно не более чем за полтора года. Заявку на грант могут подать некоммерческие и неправительственные организации.

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