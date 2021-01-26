Токио, , 07:57 — REGNUM Министерство обороны Германии планирует летом 2021 года направить в зону Тихого и Индийского океанов военный корабль — фрегат с длительной миссией. Об этом со ссылкой на военное ведомство ФРГ 26 января сообщает газета Nikkei.

Фрегат ВМС Германии будет демонстрировать в регионе немецкое присутствие, а также способствовать укреплению военных контактов страны с Японией, Южной Кореей и Австралией. Предполагается, что он также будет участвовать в совместных с этими странами морских учениях.

По мнению газеты, направление военного корабля Германии в тихоокеанские воды является «беспрецедентным жестом», который должен, в частности, сдерживать военную активность Китая на стратегических транспортных линиях, которые связывают Европу с Восточной Азией.

Газета отмечает, что в зону Тихого океана в апреле — июне в 2021 года будет направлена британская авианосная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС США дополнительно направили в Персидский залив два ракетных крейсера и атомную субмарину.

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