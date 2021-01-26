Пекин, , 07:48 — REGNUM Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина на Виртуальном мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе укрепило всеобщую уверенность в многосторонность и придало новый импульс для реагирования на глобальные вызовы, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

В своем специально обращении, озаглавленном «Пусть факел мультилатерализма осветит путь к будущему человечества» китайский лидер затронул проблемы, с которыми столкнулся мир, отметив, что они являются сложными и запутанными. Однако, путь их решение проходит через многосторонность и построение сообщества единого будущего для всего человечества.

Глава КНР призвал мир оставаться готовым к открытости и инклюзивной вместо закрытости и эксклюзивности, придерживаясь международному праву и нормам вместо поиска путей к собственному превосходству, а также решая вопросы посредством консультаций и сотрудничества вместо конфликтов и конфронтации.

«Многосторонность, международное сотрудничества в сфере не только политики вакцинации, но также в сфере занятости и финансовой политики должны находится на вершине политической повестки в начале этого года», — заявил генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер.

В то же самое время, «не существует способа миру справиться с проблемами пандемии вне какого-либо мультилатерализма», — заявила глава Школы экономических и бизнес-наук при Витватерсрандском университете в ЮАР Дженни Россоу.

«Страны должны сотрудничать в вопросах вакцинации и улучшения условия в мире, особенно на фоне продолжающейся эпидемии», — отметила Россоу, добавив, что Китай делает существенные шаги навстречу глобальному сотрудничеству.

Французский писатель и синолог Соня Бресслер отметила, что речь Си подтвердила приверженность Китая к сотрудничеству в сфере борьбы с пандемией COVID-19 и создания пространства для диалога и открытости между Китаем и другими странами мира.

«Приятно слышать лидеров стран, выражающих долгосрочную приверженность развитию мировой торговли и многосторонности. Председатель Си выражает такие воззрения постоянно, и отрадно, что он это подтвердил», — отметил председатель британского Клуба сорока восьми (48 Group Club) Стивен Перри.