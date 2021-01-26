Москва, , 07:08 — REGNUM Владимир Путин является антизападным президентом в прозападной Российской элите, и это рано или поздно должно чем-то кончиться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Зачем нужен антизападный президент прозападной элите, вы можете мне на это ответить, хоть кто-нибудь? Ясно же, что из этого следует. Либо это будет прозападная элита, и тогда будет другой президент, либо это будет антизападная элита. Где она?» — заявил Кургинян.

Кургинян также отметил, что Запад очевидным образом пошел «путем Антихриста» с его восхвалением всех форм патологий и либерального тоталитаризма, а российская элита, а также высшее руководство страны, до сих пор прямо не назвала его своим врагом, продолжая считать «партнером».

И тут же возникает другой вопрос, вытекающий из предыдущего — как быть с блогером Алексеем Навальным, который занимается попытками снести власть, находясь в теснейшей связи с высшей элитой и властью России.

«Здесь говорят: «Вот этот такой-то негодяй». Да этот негодяй связан с властью больше, чем все здесь стоящие. А вы все время рассказываете, какой он негодяй. А он себя считает лучшим другом всех, у него с этим связи, с этим связи. Эти связи можно разрубить или разрезать?» — продолжил Кургинян.