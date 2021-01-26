Москва, 26 января 2021, 07:08 — REGNUM Владимир Путин является антизападным президентом в прозападной Российской элите, и это рано или поздно должно чем-то кончиться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян также отметил, что Запад очевидным образом пошел «путем Антихриста» с его восхвалением всех форм патологий и либерального тоталитаризма, а российская элита, а также высшее руководство страны, до сих пор прямо не назвала его своим врагом, продолжая считать «партнером».
И тут же возникает другой вопрос, вытекающий из предыдущего — как быть с блогером Алексеем Навальным, который занимается попытками снести власть, находясь в теснейшей связи с высшей элитой и властью России.