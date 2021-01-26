Киев, , 07:02 — REGNUM Российские певицы Алена Апина и Юлия Глебова внесены в черный список украинского министерства культуры и информационной политики, 25 января сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что запрос об этом поступил 14 января от Службы безопасности Украины, которая обвинила артисток в том, что они якобы представляют угрозу национальной безопасности страны.

Решение о включении Апиной и Глебовой в указанный перечень было принято 22 января. Всего в черном списке украинского минкульта указанны имена 159 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января власти Литвы внесли в список нежелательных лиц российского певца Филиппа Киркорова и запретили ему в течение пяти лет въезжать на территорию республики.

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