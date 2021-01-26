Москва, , 05:39 — REGNUM Запад разговаривает с крупнейшими российскими корпорациями как с падалью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Я что, не знаю, как с крупнейшими нашими корпорациями на бизнес-совещаниями разговаривают западники? Я не видел этого, что ли, я в землянке живу? Они разговаривают с ними как с падалью последней. А те под ними лебезят. Определенная часть нашей элиты приучает их к этому обнаглевшему языку… Вот этот лакейский язык непрерывный, он приучает их, они же наглеют от чего-то?», — заявил Кургинян, отметив, что таким образом российская элита приучила Запад относиться к России как к грязи.

Он также задал вопрос, что делать с этим «духом рабского слепого подражания», которым пронизана вся постсоветская элита. При том, что современной российской молодежи постоянно говорится, что «Мекка и Медина» находятся на Западе, а запад подпитывает ее своими грантами и настраивает против собственной же страны.

«Если это все существует таким образом, и мы не порвали стратегический вектор, как мы будем бороться с тем, что сами же назначили на роль «Мекки и Медины»?», — подытожил Кургинян.