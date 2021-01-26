Париж, , 11:02 — REGNUM Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен 25 января на пресс-конференции в штаб-квартире своей партии раскритиковала действующие во Франции антикоронавирусные меры. Об этом сообщает Le Monde.

Ле Пен говорит, что не хочет «быть соучастником политики, плывущей по течению, которая была выбором правительства с самого начала кризиса в области здравоохранения».

«Если мы окажемся в ситуации, когда нам придется заново пережить карантин, это … означает, что мы проиграли…», — сказала она.

Также Ле Пен выступила с предложением создать централизованный мониторинг сточных вод, чтобы получать актуальную информацию о циркуляции вируса, и дифференцировать ограничительные меры в разных департаментах. Эти заявления она сделала на фоне публикации опроса общественного мнения, в соответствии с результатами которого её поддержка превышает поддержку действующего президента Эммануэля Макрона.

Напомним, что на этой неделе во Франции примут решение о том, какие меры будут предприняты на территории страны для борьбы с распространением COVID-19.За время пандемии во Франции от COVID-19 умерли 73 494 человека. За последние сутки этот показатель увеличился на 445 пациентов.