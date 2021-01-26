Каракас, , 05:17 — REGNUM Венесуэла рассчитывает прибытия наблюдателей из Евросоюза для работы на региональных выборах в республике, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе выступления по государственному телевидению.

«Приглашение для Евросоюза должно быть ратифицировано вовремя, чтобы они успели (подготовить наблюдателей — прим. ИА REGNUM)», — заявил он.

На региональных выборах в Венесуэле будут избираться губернаторы 23 штатов страны. При этом пока сроки проведения голосования не устанавливались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал нового лидера США Джо Байдена пересмотреть отношение Вашингтона к Каракасу. По его словам, в настоящее время отношения между странами переполнено «ложью, манипуляциями и ненавистью».