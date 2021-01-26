Москва, , 05:03 — REGNUM Рассказы о наличинии огромного дворца у президента России Владимира Путина — вещь бредовая и не выдерживающая никакой критики, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Все эти огромные дома, которые так вызывают такие счастливые чувства, они не имеют отношения к людям, живущим в определенном стиле. Посмотрите в глаза Путину, и понятно, что там есть такое желание уменьшить пространство, чем увеличить. И они вообще, находятся за пределами тех возможностей, в которых человек может реально жить», — заявил Кургинян.

Как отметил эксперт, проживание в таком огромном доме становится делом глубоко бессмысленным, поскольку на его содержание требуется наряжать огромные толпы людей, а потому это больше напоминает гигантскую коммунальную квартиру, а уж об обеспечении безопасности и вовсе говорить не приходится.

«Путин в том состоянии, в котором он сейчас есть может жить только на государственных резиденциях, а скоро это еще ухудшится. Этот императив станет еще более жестким. Травля уже сильная и есть требования, чтобы она стала предельной. Байдену это требование было предъявлено еще до того, как он стал президентом. Он должен войти в список людей совсем нон грата. Это будут те или иные виды охоты. Какие частные дома?», — продолжил политолог.

И даже если у Путина есть огромный дворец, то что из этого следует, непонятно, добавил эксперт. Дело не в том, где Путин проживает, а что он делает. Присоединение Крыма — это заслуга, а радости от того, если он будет проживать в маленьком доме, а территория страны при этом будет сокращаться, не будет никакой.