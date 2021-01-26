Москва, 26 января 2021, 05:03 — REGNUM Рассказы о наличинии огромного дворца у президента России Владимира Путина — вещь бредовая и не выдерживающая никакой критики, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Как отметил эксперт, проживание в таком огромном доме становится делом глубоко бессмысленным, поскольку на его содержание требуется наряжать огромные толпы людей, а потому это больше напоминает гигантскую коммунальную квартиру, а уж об обеспечении безопасности и вовсе говорить не приходится.
И даже если у Путина есть огромный дворец, то что из этого следует, непонятно, добавил эксперт. Дело не в том, где Путин проживает, а что он делает. Присоединение Крыма — это заслуга, а радости от того, если он будет проживать в маленьком доме, а территория страны при этом будет сокращаться, не будет никакой.