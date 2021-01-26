Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Президент США Джо Байден поддерживает импичмент экс-президента Дональда Трампа, но сомневается, что в Сенате Конгресса США наберётся для этого достаточно голосов. Об этом говорится в интервью, которое Байден дал телекомпании CNN.

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Отвечая на вопрос об импичменте Трампа, Байден заявил, что «это должно произойти». Вместе с тем, говорится в материале телекомпании, президент выразил сомнение, что это будет возможно, поскольку в Сенате Конгресса США для принятия резолюции об импичменте за неё должны будут проголосовать не менее 17 сенаторов-республиканцев.

«Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько», — заявил Байден.

Напомним, что ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что процесс по импичменту Трампа начнётся после 8 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Палата представителей Конгресса США передала в Сенат резолюцию о выдвижении импичмента экс-президенту страны Дональду Трампу.

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