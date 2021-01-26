Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Палата представителей Конгресса США передала в Сенат резолюцию о выдвижении импичмента экс-президенту страны Дональду Трампу, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Ожидается, что процесс в Сенате начнется после 8 февраля. Отмечается, что Трамп стал первым в истории США президентом, против которого дважды выдвигали импичмент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер также заявил, что процесс по импичменту Трампа начнется после 8 февраля. Он добавил, что у сторон защиты и обвинения будет достаточно времени, чтобы подготовиться к процессу и составить соответствующие заявления.

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