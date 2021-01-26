Лондон, , 03:55 — REGNUM Совершенно не соответствующими действительности назвали в компании AstraZeneca сообщения немецких газет Handelsblatt и Bild о том, что одноимённая вакцина показывает 8-процентную эффективность у людей старше 65 лет, а потому является «непригодной» для вакцинации пожилых.

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В письменном ответе немецким изданиям говорится, что ещё в ноябре 2020 года были получены результаты клинических исследований, в соответствии с которыми вакцина AstraZeneca «вызвала сильный иммунный ответ у пожилых людей».

Кроме того, использование вакцины у пожилых людей поддержал объединенный комитет Великобритании по вакцинации и иммунизации, отметили в компании.

Напомним, немецкие издания выражали сомнения в том, что принятая правительством ФРГ прививочная стратегия (с использованием вакцины AstraZeneca) может оказаться удачной. Они ссылались, в том числе, на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое планирует зарегистрировать вакцину британско-шведской компании с ограничением.

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