Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США 25 января рекомендовал верхней палате утвердить кандидатуру Энтони Блинкена, выдвинутую президентом США Джо Байденом, на должность главы Госдепартамента. Трансляция заседания комитета велась на его сайте.

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Ожидается, что Сенат до конца недели проведёт голосование по кандидатуре Блинкена.

Напомним, Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса страны, посвящённых рассмотрению его кандидатуры, заявил, что Россия представляет собой вызов для новой администрации США «по целой серии фронтов».

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Джанет Йеллен на должность главы американского минфина.

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