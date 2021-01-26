Страсбург, Франция, , 03:19 — REGNUM Азербайджан и Армения должны как можно скорее реализовать положения трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и не прибегать к риторике, которая мешает политическому диалогу сторон. Об этом говорится в принятой 25 января резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по докладу мониторингового комитета за 2020 год.

Документ подтверждает важную «роль России в урегулировании нагорнокарабахского конфликта» и подчёркивает, что Армении и Азербайджану необходимо немедленно приступить к обмену военнопленными и уважительно относиться к культурному наследию в Нагорном Карабахе.

В ПАСЕ отмечают, что сведения об ущербе, причинённом религиозным объектам, памятникам, частной собственности во время войны, вызывают «серьёзную обеспокоенность», и что нарушения должны быть полностью расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

Напомним, заявление о полном прекращении огня и всех военных действий Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. В соответствии с этим документом, в зону нагорнокарабахского конфликта был введён российский миротворческий контингент.

Читайте также: Нагорный Карабах как государство не выживет без защиты России