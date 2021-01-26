Москва, , 02:46 — REGNUM Явным сигналом того, кто, по мнению Белого дома, должен первым сделать звонок другой стороне является заявление пресс-секретаря администрации Джен Псаки. Об этом 25 января написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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При этом парламентарий рассказал, почему руководство России не торопится сделать первый шаг.

«Намек ясен и даже слишком. Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает — важно все», — считает Пушков.

Кроме того, сенатор напомнил об антироссийских заявлениях, которые позволял себе новый американский президент Джо Байдена и о планах, выдвигаемых демократом в ходе выборов в США.

«Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришел в Белый дом. И с учетом того, что он уже наговорил о России как о «враге США», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Джен Псаки заявила, что в графике Джо Байдена пока нет переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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