Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Джанет Йеллен на должность главы американского минфина, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Сообщается, что голосование проходило вечером 25 января в ходе заседания Сената. Йеллен набрала необходимое количество голосов, для утверждения на должность главы ведомства. Ранее ее рекомендовал на эту должность профильный комитет Сената.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден определился с кандидатурами на должности руководителей министерства финансов, министерства юстиции и Госдепа. Он выдвинул Джанет Йеллен, Меррика Гарланда и Энтони Блинкена на эти посты.

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