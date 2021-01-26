Амстердам, , 01:49 — REGNUM По меньшей мере 70 человек задержаны в Нидерландах, где вспыхнули новые беспорядки, участники которых недовольны введением в стране комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса, 25 января передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Так, акции протеста были прошли в Амстердаме, Роттердаме, Гелене, Зволле, Харлеме, Хертогенбосе и Тилбурге. Столкновения с полицией начались к началу комендантского часа.

В нескольких городах протестующие били витрины и бросали в полицейских камни и петарды. В Роттердаме и Харлеме стажи правопорядка применили слезоточивый газ для разгона участников беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе беспорядков 24 января в Нидерландах были задержаны от 250 до 300 протестующих против карантинных мер.

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