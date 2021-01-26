Амстердам, , 01:22 — REGNUM Правоохранительные органы Нидерландов задержали 24 января по всей стране от 250 до 300 участников акций против мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 25 января передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на полицию королевства.

Большинство задержанных приходится на крупнейшие голландские города — Амстердам и Эйндховен. Подавляющая часть из них по-прежнему находится под стражей. Отмечается, что полиция выписала 2,1 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Нидерландах задержали более ста человек.

Как передавало ИА REGNUM, 25 января нидерландский премьер-министр Марк Рютте, назвал вспыхнувшие в стране протесты «преступным насилием», которое «не имеет ничего общего с борьбой за свободу».

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